Balzo del CT Ceriano nelle classifiche del Grand Prix. Pronte le squadre per A2 femminile e B2 maschile

Il lavoro e la qualità dell’impegno del Club Tennis Ceriano nel corso del 2024 sono stati ripagati e certificati dalle classifiche del Grand Prix della Fitp, che elenca le migliori scuole tennis d’Italia. Nel caso del club di Ceriano Laghetto c’è stato un gran balzo in avanti, con un ottimo 48° posto nella classifica generale su oltre 2000 scuole (25 posizioni in più rispetto alla precedente classifica), un 29° posto nella graduatoria delle Top School e un sesto per quanto riguarda la Lombardia, a soli 175 punti dalla quarta piazza. “Questo per noi è un grande risultato – dice Silverio Basilico, direttore tecnico del Club e tecnico nazionale della Fitp – e un motivo di vanto, viste le nostre risorse in confronto con altri club della regione che hanno il doppio del nostro bacino di utenza. Questo ci permette di portare avanti le nostre idee e di partecipare ai maggiori Campionati regionali e nazionali con formazioni all’altezza”. Il Club Tennis Ceriano schiererà sei squadre a livello giovanile, con atleti di assoluto valore che vanno dalla terza alla seconda categoria, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere le fasi finali in tutti i tabelloni.

Non solo. Ci sono anche le squadre di A2 femminile e di B2 maschile che parteciperanno ai Campionati nazionali. Lo zoccolo duro dello scorso anno è stato confermato, ma con delle novità rispetto al 2024. Per quanto riguarda le donne, capitanate da Silverio Basilico, ci sono gli ingressi della svizzera Ylena In-Albon, classe 1999, oggi 324 al mondo ed ex 110 Wta, e di Enola Chiesa, 22 anni, ex 698 Wta (oggi 782). Con loro, confermate Anna Turati, Carola Cavelli, Elisa Rachele Zingale, Camilla Scala, Maria Aurelia Scotti, Ilaria Pennati, Martina Morotti, Rosa Vincens Mas e Greta Greco Lucchina. Per quanto riguarda la squadra maschile, con alla guida Eugenio Ferrarini, la novità è Andrea Cardella, classe 1997, classifica 2.6, proveniente da Biella. Con lui ci saranno Adria Soriano Barrera, Alessio Zanotti, Matej Vocel, Mattia Rossi, Tobia Baragiola, Lorenzo Furia, Nicolò Pirrello e Matteo Volpi. “Entrambe le squadre – dice il tecnico Ferrarini – sono molto valide anche nel vivaio, con quella maschile che quest’anno potrà schierare Tobia Baragiola, purtroppo l’anno scorso non disponibile a causa di un brutto infortunio. Con la riconferma degli stranieri, che sicuramente daranno qualità ed esperienza sia in singolo che in doppio. Se poi ci sarà anche un pizzico di fortuna, potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Tutti pronti a tifare Ceriano a partire dal 25 aprile”.

Leggi anche: