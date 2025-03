Master della Brianza, il 29 marzo scatta l’edizione n.43

L’entusiasmo nella voce di Alessandro Galbiati e Alessandro Viscardi, organizzatori del Master della Brianza, è più che giustificato. Anno dopo anno il circuito cresce e si migliora, per stare al passo coi tempi e coinvolgere sempre più giocatori e giocatrici di Terza e Quarta categoria ma anche Under 12/14/16. “È un onore organizzare nuovamente il Master della Brianza, per il terzo anno dedicato alla memoria del nostro amico Marco Gerosa, storico promotore della manifestazione, scomparso a inizio 2023 – ha detto Galbiati durante la presentazione del circuito -. Per me è motivo di orgoglio riuscire a coinvolgere ogni anno così tanti circoli e così tanti giocatori in questo circuito. È un lavoro che parte da lontano, praticamente dalla chiusura dell’edizione precedente, e che ci porta a conoscere i club che vogliono ospitare una tappa, trovare gli sponsor che ci supportano, stilare regolamenti e calendari. La cosa che mi fa particolarmente piacere è la crescita dell’attenzione per i tornei under”. “Quest’anno abbiamo avuto l’ingresso di nuovi circoli che punteranno prevalentemente sui tornei giovanili – gli fa eco Viscardi – e l’obiettivo è sempre quello, cercare di superare il numero di partecipanti delle scorse edizioni. Voglio ringraziare gli sponsor, in crescita, che ci danno una grossa mano nell’organizzazione del circuito”.

Circuito che scatterà il 29 marzo dai campi del Tennis Mombello (categorie Under), mentre il Master della Brianza maschile di Terza e Quarta categoria prenderà il via il 12 aprile dall’Hello Tennis Caponago Fonas. A seguire, dal 3 maggio, anche il primo torneo femminile di Terza e Quarta al Merate Tennis e Padel Center. 15 club diversi, fra realtà storiche del circuito e novità, divisi fra le province di Monza e Brianza, Milano e Lecco. 26 le tappe prima dello stop per le vacanze estive, poi a fine agosto scatteranno gli ultimi 5 appuntamenti. Serviranno per ultimare le classifiche in vista del Master conclusivo, di nuovo in programma – dal 13 al 21 settembre – alla GA Tennis Academy di Brugherio, anche quest’anno club promotore della manifestazione. In gara al torneo finale ci saranno i primi otto di ognuna delle graduatorie stagionali, stilate coi punti distribuiti tappa dopo tappa. Ormai è quasi tutto pronto, tra un mese il via della 43esima edizione del Master della Brianza che come sempre promette di coinvolgere tanti appassionati della racchetta.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CIRCUITO 2025

CIRCUITO MASCHILE 2025

Data inizio e circolo

12 aprile: Hello Tennis Caponago Fonas

10 maggio: GA Tennis Academy

17 maggio: Tennis Club Usmate Velate

31 maggio: Hello Tennis Caponago Fonas

7 giugno: Promosport Cernusco

14 giugno: Tennis Mombello

28 giugno: Sportrend Cassano D’Adda

5 luglio: Merate Tennis e Padel Center

12 luglio: Circolo Tennis Carate Brianza

19 luglio: Sporteam Biassono

23 agosto: Seven Infinity Gorgonzola

23 agosto: Tennis Club Arcore

CIRCUITO FEMMINILE 2025

Data inizio e circolo

3 maggio: Merate Tennis e Padel Center

10 maggio: GA Tennis Academy

17 maggio: Tennis Club Usmate Velate

7 giugno: Promosport Cernusco

28 giugno: Hello Tennis Caponago Fonas

5 luglio: Merate Tennis e Padel Center

12 luglio: Circolo Tennis Carate Brianza

26 luglio: Sporteam Biassono

23 agosto: Seven Infinity Gorgonzola

23 agosto: Tennis Club Arcore

CIRCUITO UNDER 12-14-16 MASCHILE E FEMMINILE 2025

Data inizio e circolo

29 marzo: Tennis Mombello

17 maggio: Cantera Tennis Team

7 giugno: Tennis Club Seregno

14 giugno: Merate Tennis e Padel Center

5 luglio: GA Tennis Academy

12 luglio: Passport Linate

12 luglio: Seven Infinity Gorgonzola

14 luglio: Bestennis Academy

30 agosto: Circolo Tennis Carate Brianza

MASTER FINALE (invito in base alle classifiche stagionali)

13-21 settembre: GA Tennis Academy Brugherio

