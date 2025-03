Il Trophy Tour al Club Tennis Ceriano: “Un onore, un regalo per i nostri 40 anni”

Sabato 15 marzo il Trophy Tour 2025 sbarcherà al Club Tennis Ceriano. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistati nel magico 2024 del tennis azzurro, saranno esposti nel circolo di Ceriano Laghetto fino alle ore 9 di lunedì 17 marzo. Il viaggio dei due trofei iconici prosegue dunque il suo percorso attraverso l’Italia toccando uno dei club migliori nelle classifiche del Grand Prix Fitp, che stabilisce le scuole tennis d’eccezione in tutto il Paese. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tennis e di sport per ammirare da vicino i simboli di un anno straordinario per il movimento tennistico azzurro. Il Trophy Tour nel 2024 ha attraversato 90 tappe, percorrendo 21.481 chilometri su strada e 1.533 chilometri via mare, portando la Coppa Davis in luoghi emblematici. Dalle vette alpine della Cima Tofana alle coste di Capri, il tour ha celebrato la passione per il tennis in tutta Italia. Il 2025 offre un evento ancora più significativo: i due trofei conquistati nello stesso anno dalle squadre azzurre saranno protagonisti di una nuova avventura. La Coppa Davis vinta dai ragazzi del commissario tecnico Filippo Volandri e la Billie Jean King Cup alzata al cielo dalle ragazze capitanate da Tathiana Garbin arriveranno al club di Ceriano Laghetto sabato 15 marzo alle ore 15, direttamente da Sondrio, per essere esposte lo stesso giorno a partire dalle 16 e fino alle 19.30, poi ancora per tutta la giornata di domenica 16 marzo.

“Sono contento e orgoglioso – dice Severino Rocco, presidente del Club Tennis Ceriano – del fatto che siamo stati scelti dalla Fitp per il Trophy Tour 2025. Quest’anno si è scelto di mostrare le coppe anche in luoghi più periferici, e il fatto di vedere coinvolto anche il nostro circolo mi riempie davvero di gioia. Quest’anno inoltre festeggiamo i 40 anni di attività, siamo nati nel 1985 e questo per noi è come un regalo. Abbiamo portato il Ct Ceriano, nato in una piccola realtà di 6500 abitanti, a essere una realtà di spessore nazionale. Il nostro è un paesino piccolo, in Lombardia ci sono luoghi certamente con più risorse, a partire ovviamente da Milano, ma ci siamo fatti valere e vogliamo continuare a farlo. Abbiamo due sedi, Ceriano Laghetto e Saronno al Centro Ronchi, siamo diventati una realtà sportiva rispettata da tutti e questa gratificazione da parte della Federazione, che voglio ringraziare di cuore, per noi è molto importante. Abbiamo le squadre di A2 femminile e di B2 maschile che parteciperanno ai Campionati nazionali – chiude Rocco – e lavoriamo con il nostro staff per fare sempre meglio: impegnandoci come abbiamo fatto fino ad ora riusciremo a toglierci ancora più soddisfazioni”.

