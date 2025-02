Il Club Tennis Ceriano guarda con ambizione al 2025. La carica dei 204 nei tre tornei organizzati nel primo mese dell’anno

È scattato a suon di tornei il 2025 del Club Tennis Ceriano, che sui campi disposti tra le sedi di Ceriano Laghetto e Saronno ha avuto modo di ospitare ben tre eventi nel solo mese di gennaio, arrivando a coinvolgere ben 204 giocatori, di tennis e padel, provenienti da tutto il territorio lombardo. Nell’anno che sarà contrassegnato dal traguardo dei quarant’anni di attività, il sodalizio brianzolo non ha intenzione di porsi limiti e continuerà, come già accaduto nelle scorse stagioni, a organizzare manifestazioni Open, di terza categoria e rodeo utili anche alla crescita dei tanti giovani agonisti tesserati con la realtà del presidente Severino Rocco.

È stato proprio un “Next Gen” in forza al circolo organizzatore, il classe 2011 Bryan Belussi (classificato 3.1), a conquistare il titolo nel rodeo di terza categoria che è andato in scena nel fine settimana tra il 25 e il 26 gennaio. Il padrone di casa ha prevalso in finale sul 3.2 Andrea Galli con il punteggio di 4-2 4-1, mentre al penultimo atto si sono interrotte le corse di Carlo Costadoni e Stefano Consoli Carlin. Il torneo femminile ha invece premiato Valentina Semprini, 3.1 del Tennis Club Ambrosiano, vittoriosa nel match decisivo sulla pari classifica Mila Gligorov (4-1 4-2) e in precedenza in grado di porre fine al cammino dell’outsider Gaia Oliva, protagonista dell’eliminazione della prima testa di serie Alessandra Leoni ai quarti di finale.

Tra il 18 e il 19 gennaio, le strutture indoor di Ceriano Laghetto e Saronno hanno ospitato la seconda edizione del “Memorial Antonio D’Angelo”, torneo rodeo riservato alle categorie Under 12, 14 e 16. A far sorridere il settore agonistico del CTC ci hanno pensato, in questo caso, gli Under 14 Mario Giovanni Calunniato (3.5) e Penelope Maria Camilla Zecca (3.4), che con il medesimo score di 4-1 4-3 hanno conquistato le rispettive finali giocate contro Andrei Dragos Radu e Mia Ipino.

È in continua crescita anche il settore del padel, tra una mole sempre maggiore di richieste per giocare sui quasi 10.000 campi installati in Italia e il conseguente desiderio degli appassionati di arrivare a mettersi alla prova nelle competizioni ufficiali. La lungimiranza dello staff del Club Tennis Ceriano ha permesso di cogliere l’opportunità di organizzare un Open maschile a cui hanno preso parte un totale di ventidue coppie smistate in tre tabelloni in base alle fasce di classifica di appartenenza. La finale, disputata tra i due binomi accreditati delle principali teste di serie, ha visto imporsi Andrea Roncalli e Alessandro Tonelli nei confronti di Edoardo Cardani e Mattia Bosatelli per 6-3 6-4. Eliminati in semifinale Filippo Buzzoni e Riccardo Rizzo, così come Mattia D’Amico Mulas e Lorenzo Lupieri che sono giunti a sorpresa alle fasi conclusive partendo dalla sezione di terza fascia.

RODEO LIMITATO 3.1

Maschile, finale: Bryan Belussi b. Andrea Galli 4-2 4-1

Femminile, finale: Valentina Semprini b. Mila Gligorov 4-1 4-2

2° MEMORIAL ANTONIO D’ANGELO – RODEO UNDER 12-14-16

Under 12 maschile, finale: Davide Scaglione b. Gabriele Zaccheo 4-2 4-2

Under 12 femminile, finale: Giulia Laura Graziano b. Giorgia Faggioni 4-0 4-2

Under 14 maschile, finale: Mario Giovanni Calunniato b. Andrei Dragos Radu 4-1 4-3

Under 14 femminile, finale: Penelope Maria Camilla Zecca b. Mia Ipino 4-1 4-3

Under 16 maschile, finale: Leonardo Colombo b. Matteo Mozzarelli 4-3 4-0

Under 16 femminile, finale: Noemi Poroli Inselmo b. Francesca Mazzucchi 4-0 4-1

PADEL – OPEN MASCHILE

Finale: Andrea Roncalli/Alessandro Tonelli b. Edoardo Cardani/Mattia Bosatelli 6-3 6-4

