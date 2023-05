Il Tc Crema celebra vittorie e traguardi dei suoi: dai “pro” ai giovani del vivaio

Quello che si è appena concluso è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per i giocatori del Tennis Club Crema, capaci di raccogliere soddisfazioni a tutti i livelli: dai professionisti ai giovani. Basti pensare che c’era una traccia del club del presidente Stefano Agostino persino nella finale del doppio degli Internazionali BNL d’Italia, dove (in coppia col connazionale Botic Van de Zandschulp) si è fermato a un passo dal titolo Robin Haase. L’olandese, giocatore del team di Serie A1 del Tc Crema, si è reso protagonista di una settimana di altissimo livello che gli ha dato per la prima volta un posto nella top-30 del ranking mondiale di specialità. Sempre nel weekend è arrivato un traguardo mai raggiunto prima anche per Andrey Golubev, da anni uno dei pilastri del team cremasco, che di titoli Challenger ne vantava già una quindicina ma non ne aveva mai vinto uno di prestigio come il Piemonte Open Intesa Sanpaolo del Circolo della Stampa Sporting di Torino, parte della nuova categoria Challenger 175. In coppia con l’ucraino Denys Molchanov, il kazako cresciuto a Bra (Piemonte) si è preso il lusso di battere in finale due grandi specialisti come John Peers e Nathaniel Lammons. Un titolo in doppio, il decimo in carriera a livello Itf (e secondo del 2023), anche per il bergamasco Samuel Vincent Ruggeri, altra pedina fondamentale per il team di A1, campione in Serbia nel torneo da 25 mila dollari di montepremi di Kursumlijska Banja, in coppia con l’olandese Guy Den Ouden.

Sempre a livello Itf, ma fra gli under 18, ha fatto vedere grandi cose Leonardo Cattaneo, che ha ricevuto una wild card per le qualificazioni del prestigioso Trofeo Bonfiglio di Milano, uno degli appuntamenti juniores più importanti al mondo. Il giovane cremasco, classe 2006, ha superato il primo turno vincendo un gran bel match in rimonta contro lo svizzero Matteo Lavizzari (n.149 al mondo fra gli under 18), prima di tenere testa al numero uno del tabellone cadetto Maxwell Exsted, statunitense n.75 del ranking, a segno per 6-1 6-4. Per Cattaneo, un’esperienza importante proprio come lo è stata quella romana dei quarta categoria Francesco Longhino e Filippo Chiappa, che la scorsa settimana hanno avuto la possibilità di giocare il Master nazionale di doppio sui campi del Foro Italico, in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia. Tornando ai giovani, da segnalare il secondo posto di Giulia Tamirsi ai campionati regionali under 13, riservati alla classe 2010 e giocati al Team Veneri di San Fermo della Battaglia (Como). La giovane del Tc Crema ha vinto tre partite prima di arrendersi alla favorita numero uno Martina Matarrese, ma si è comunque guadagnata la qualificazione per i Campionati italiani under 13, a fine agosto a Velletri (Roma). Infine, sconfitta per la squadra di Serie B2, che ha pagato assenze pesanti (come quella di Cattaneo, impegnato al Bonfiglio) e ha ceduto per 5-1 in casa allo Sporting Club Selva Alta di Vigevano. Venerdì 2 giugno il terzo impegno stagionale, a Crema contro il Milago Tennis Center.

