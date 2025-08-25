Jasmine Paolini parte bene agli Us Open 2025: vittoria in due set sulla qualificata Aiava all’esordio

Buona la prima per Jasmine Paolini, che sotto i riflettori del Louis Armstrong Stadium inaugura con una vittoria gli Us Open 2025. La numero uno d’Italia sfoggia un outfit all black per la sua prima sessione serale dell’anno a New York e trova a tratti le sue difficoltà verso il 6-2 7-6(4) con cui si impone sulla qualificata Destanee Aiava. L’ex finalista di Wimbledon e Roland Garros soffre infatti nei primi games, per poi iniziare a prendere il controllo degli scambi e a spostare l’australiana, che ha nei movimenti e nella poca reattività senza dubbio i suoi difetti più accentuati. Nel secondo parziale però Aiava regge bene e resta a contatto fino al tie-break, dove l’oro olimpico in doppio di Parigi è brava dal 3-4 a vincere gli ultimi quattro punti del match.

IL MONTEPREMI COMPLETO

Un successo che le permette di avvicinare sempre più Qinwen Zheng in classifica. Con i 70 punti della vittoria odierna, Jasmine è ora a 57 lunghezze di distanza dalla cinese – assente negli Usa dopo un’operazione chirurgica – e dalla sua sesta posizione virtuale. Per la nostra portacolori il secondo round vale anche un assegno da 154.000$.

LA PROSSIMA AVVERSARIA

Dopo questo esordio sul velluto, le cose per Jasmine potrebbero diventare quantomeno un tantino più complesse già a partire dal prossimo turno. Ancora non conosce il nome della sua prossima avversaria, che affronterà nella giornata di mercoledì, ma senz’altro il talento della classe ’07 Iva Jovic, già da qualche mese abbondantement in top-100, è innegabile. La giovane promessa a stelle e strisce deve in ogni caso ancora vincere il suo match di debutto che la vede affrontare – seppur da netta favorita – la bielorussa Sasnovich.