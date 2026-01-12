AtpNews

ATP 250 Adelaide 2026: Nakashima out, entra Fearnley come lucky loser

Jacob Fearnley - Foto Tnani Badreddine/DeFodi Images / IPA
Jacob Fearnley - Foto Tnani Badreddine/DeFodi Images / IPA

Brandon Nakashima si cancella dal main draw dell’ATP 250 di Adelaide, al suo posto ripescato come lucky loser Jacob Fearnley (n. 74 ATP), sconfitto 6-4 6-7 6-3 da Aleksandar Vukic nell’ultimo turno di qualificazioni. Il britannico esordirà contro il francese Quentin Halys. Nakashima, dopo la sconfitta in finale all’ATP 250 di Brisbane contro Daniil Medvedev, opta quindi per risparmiare le energie in vista dell’imminente Australian Open. Primo Slam Stagionale a cui il californiano arriverà avendo eguagliato il suo best ranking alla posizione numero 29 della classifica ATP.

 

