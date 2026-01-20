Ellen Perez sorprende i fan: due biglietti in regalo per l’Australian Open

Gesto curioso e apprezzato all’Australian Open. Ellen Perez, doppista australiana classe 1995, ha deciso di regalare due biglietti d’ingresso per la giornata di lunedì dello Slam di Melbourne attraverso un post pubblicato su X. “I have 2 AO grounds tickets for today. Who wants? First in first served send me your email”, ha scritto la giocatrice.

Il messaggio, tradotto, significa: “Ho due biglietti per l’Australian Open validi per oggi. Chi li vuole? Il primo che si fa avanti li ottiene, mandatemi la vostra email”. Con l’espressione *first in first served*, Perez ha voluto chiarire che i biglietti sarebbero stati assegnati ai primi due tifosi a rispondere.

Perez è impegnata nel torneo di doppio femminile in coppia con l’olandese Demi Schuurs, con cui forma una delle coppie più solide ed esperte del circuito WTA