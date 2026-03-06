WTA Indian Wells 2026: la 2008 Tagger vince all’esordio in un 1000

Non solo Joel Schwaerzler, l’Austria ha una nuova stellina anche al femminile. Si tratta di Lilli Tagger, classe 2008 che nella notte trova la prima vittoria in un WTA 1000 al suo esordio in categoria. L’austrica sconfigge abbastanza nettamente Varvara Gracheva 6-2 6-4 in un’ora e 21 minuti, guadagnandosi il secondo turno contro Maria Sakkari.

Profilo e risultati

La nativa di Lienz, al momento, si allena a Varese alla Schiavone Team Lab, l’accademia fondata da Francesca Schiavone. Tagger e l’ex numero 4 del mondo condividono anche un tratto distintivo: il rovescio a una mano. Caratteristica che accomuna la giovane tennista anche all’ultimo grande giocatore della sua Nazione: Dominic Thiem.

La crescita di Tagger è costante da qualche stagione a questa parte. Nel 2025 vince il Roland Garros Junior, 2 titoli ITF e conquista la prima finale WTA nel 250 di Jiujiang. Anche il 2026 inizia con continuità e solidità: terzo turno di qualificazioni all’Australian Open, vittoria all’ITF W100 di Fujairah e finale al WTA 125 di Mumbai. Grazie agli ottimi risultati vanta un best ranking di 114 (attualmente è 119), migliorando di 38 posizioni rispetto alla fine del 2025. La Top 100 è un obiettivo concreto: dista meno di 100 punti.

