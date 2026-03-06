Indian Wells 2026: Kovacevic batte Hurkacz, interrotta una striscia di 15 sconfitte nei 1000

Pesante successo per Aleksandar Kovacevic, che piega in due tie-break Hubert Hurkacz nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. 7-6(6) 7-6(4) il punteggio in favore del numero 72 del mondo, che infligge la quinta sconfitta consecutiva al polacco che, dopo un avvio di 2026 incoraggiante tra United Cup e Australian Open, non è più riuscito a vincere una partita. Secondo successo nei ‘1000’ per il 27enne statunitense, che spezza un tabù durato ben 15 partite. L’americano non vinceva da tre anni nei Masters (Miami 2023 contro Jaume Munar) ed era la striscia aperta più lunga della storia dall’introduzione del format nel 1990. Kovacevic avanza al secondo turno, dove se la giocherà alla pari contro la testa di serie numero 31 Corentin Moutet.