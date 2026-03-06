Masters 1000 Indian Wells 2026: Maestrelli ko con Hijikata in due set

Sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2026 per Francesco Maestrelli. Il toscano, in main draw attraverso le qualificazioni (vittorie su Tirante e Jarry), non approfitta del sorteggio favorevole e va ko in due set contro l’australiano Rinky Hijikata. 7-6(5) 6-4, in un’ora e 48 minuti di gioco, il punteggio del numero 117 del mondo, entrato in tabellone dopo i successi nella qualificazioni su Riedi e Buse. Primo set decisivo sulle sorti dell’incontro, con Maestrelli che si era trovato sopra 4-2 e servizio nel tie-break dopo aver salvato un set point sul 5-3. La differenza la fa la maggiore esperienza di Hijikata, che al secondo turno affronterà l’altro azzurro Luciano Darderi, testa di serie numero 20 e reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Santiago. Resta più che positivo il percorso in California di Maestrelli, a cui è mancato lo spunto finale per centrare la prima vittoria a livello ‘1000’ della carriera.

CROLLO ARNALDI

Prosegue il momento difficilissimo per Matteo Arnaldi, che subisce un pesante 6-0 6-1 dallo statunitense Mackenzie McDonald. I problemi al piede non permettono al ligure di scendere in campo al 100% e restano solamente 3 le partite giocate nel 2026: una vittoria all’esordio stagionale a Brisbane con Gaston (3 gennaio) e due sconfitte (Australian Open vs Rublev, Indian Wells vs McDonald). Continua a scendere in classifica ATP Arnaldi, che esce dalla top 90 nel live ranking e rischia di trovarsi fuori dalla top 100 a fine torneo. McDonald accede al secondo turno e giocherà contro il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 27.