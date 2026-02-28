La tensione in Medio Oriente: Bublik in volo verso Los Angeles rassicura sui social (FOTO)

Giornata ad altissima tensione in Medio Oriente, segnata da nuovi lanci di missili e attacchi che hanno coinvolto l’area iraniana, con inevitabili ripercussioni anche sul traffico aereo nella regione e sugli Emirati Arabi Uniti. In questo contesto si trova anche Alexander Bublik. Il tennista kazako è in volo da Dubai a Los Angeles con meta finale Indian Wells, ha raccontato sul proprio canale Telegram di essere riuscito a lasciare lo spazio aereo iraniano poco prima dell’inizio degli attacchi.

La rotta del volo, che attraversa Iran, Asia Centrale, Russia e zona artica, aveva inevitabilmente generato preoccupazione, ma lo stesso Bublik ha rassicurato tutti: al momento il viaggio procede regolarmente e senza problemi.