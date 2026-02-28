La tensione in Medio Oriente: Bublik in volo verso Los Angeles rassicura sui social (FOTO)

Giornata ad altissima tensione in Medio Oriente, segnata da nuovi lanci di missili e attacchi che hanno coinvolto l’area iraniana, con inevitabili ripercussioni anche sul traffico aereo nella regione e sugli Emirati Arabi Uniti. In questo contesto si trova anche Alexander Bublik. Il tennista kazako è in volo da Dubai a Los Angeles con meta finale Indian Wells, ha raccontato sul proprio canale Telegram di essere riuscito a lasciare lo spazio aereo iraniano poco prima dell’inizio degli attacchi.
La rotta del volo, che attraversa Iran, Asia Centrale, Russia e zona artica, aveva inevitabilmente generato preoccupazione, ma lo stesso Bublik ha rassicurato tutti: al momento il viaggio procede regolarmente e senza problemi.
Bublik who’s flying from Dubai to LA (flight path goes through Iran, Central Asia, Russia and Arctic) says on his TG account they managed to leave Iranian airspace before airstrikes began. pic.twitter.com/DmsN7G2J9G
— Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 28, 2026