Australian Open 2026. Per il quinto Slam consecutivo ben due italiani ai quarti di finale

Il tennis italiano, nella sua piena età dell’oro, continua a scrivere, senza tregua, pagine indelebili della storia dello sport. E, dopo le diverse “prime volte” già segnate nel mese di gennaio (due italiani in Top 5, tre azzurri agli ottavi di finale), i quarti di finale dell’Australian Open 2026 ci regalano ancora un dato altrettanto sorprendente. Per il quinto Major consecutivo, infatti, sono ben due gli atleti tricolori ad accedere agli ultimi otto partecipanti del tabellone. Prima del 2020 era successo solamente una volta nella storia.

I PRECEDENTI

Onnipresente a partire proprio dall’Happy Slam dell’anno scorso è ovviamente l’altoatesino, che non ha bisogno di altre particolari specifiche a riguardo. A fare compagnia al numero 1 d’Italia è stato una volta Lorenzo Sonego (Australian Open 2025) e una volta Flavio Cobolli (Wimbledon 2025).

Chi, invece, ha accompagnato Jannik per ben tre volte ai quarti di finale di un Major è l’appena debuttante in Top 5 Lorenzo Musetti che, dopo aver raggiunto i migliori otto lo scorso anno al Roland Garros e a Flushing Meadows, grazie alla vittoria in tre set su Taylor Fritz ha staccato il pass anche in Australia.

E, se i due dovessero vincere i rispettivi accoppiamenti – contro Djokovic per “Muso” e contro il vincente tra Shelton e Ruud per Sinner – allora ci sarà l’occasione di un derby tutto azzurro in semifinale.