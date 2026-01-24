Australian Open 2026, Shelton: “Posso migliorare ancora, negli Slam mi esprimo al meglio”

“Posso continuare a migliorare nel corso del torneo, è esattamente ciò che serve per essere competitivo in fondo agli Slam” così Ben Shelton in conferenza stampa dopo aver sconfitto 6-4 6-4 7-6(5) Valentin Vacherot al terzo turno dell’Australian Open 2026.

Stato di forma

“Il mio miglior livello l’ho raggiunto l’estate scorsa allo US Open, prima di farmi male – ha detto lo statunitense – ma essere in questo stato di forma così presto nella stagione è molto incoraggiante”. Shelton ha evidenziato alcuni progressi: “Sto servendo molto meglio, riesco a cambiare velocità al rovescio con slice, topspin e palle piatte. Vedo sicuramente dei miglioramenti”. Sull’ottimo rendimento nei Major ha ammesso: “Penso di giocare il mio miglior tennis nei grandi eventi, il formato e l’atmosfera sono due fattori importanti. Mi piace giocare al meglio dei cinque set perché c’è un sacco di tempo per capire come vanno le cose”.

Approccio

Il numero 7 al mondo ha parlato anche del caldo australiano, dicendo: “Bisogna assolutamente stare leggeri col cibo e bere moltissimo. Non è semplice per nessuno, ma sono abituato”. Molto interessante anche il passaggio in cui ha spiegato il suo approccio alle partite: “La tensione e i nervi mi aiutano. Mi fido di me stesso e della mia preparazione. So di essere giovane, ma ho già una buona esperienza negli Slam. Magari non è così, ma è quello che mi dico per ingannare la mente”.