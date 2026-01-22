Australian Open 2026, Sinner: “Contento della prestazione, ho servito bene”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di James Duckworth, nel match valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026, e ovviamente si è detto soddisfatto: “È stata una buona prestazione da parte mia contro un avversario molto difficile da affrontare. Quindi sono contento. Ho cercato di essere molto aggressivo, cercando di attenermi al mio piano di gioco. Era importante anche rimanere vicino alla linea. Lui ha servito davvero e anche da fondo campo ha giocato molto velocemente“. Rispetto al match precedente, invece: “Ho la sensazione che ogni partita sia diversa. Oggi le condizioni erano differenti: faceva più freddo, ma non c’era tanto vento quanto sui campi all’aperto e quindi è stato un po’ più facile giocare“.

Sinner ha poi parlato del rendimento al servizio: “È qualcosa su cui devo lavorare e migliorare. Alcuni giorni come oggi servo bene, mentre ci sono giorni in cui faccio un po’ più fatica. Ma fa parte del processo in cui mi trovo: il mio obiettivo è cercare di servire sempre meglio. Il tennis è uno sport basato sulle percentuali. Per decidere quando rischiare devi capire cosa stai giocando, qual è la percentuale più alta di punti che puoi vincere, e poi ci provi nei momenti decisivi. Bisogna anche essere abbastanza coraggiosi per cambiare quando non si fa sempre la stessa cosa“.

All’azzurro è poi stato chiesto di commentare la differenza tra lo spogliatoio all’inizio e alla fine di uno Slam: “Qui gli spogliatoi sono piuttosto grandi e hanno tante docce e vasche di ghiaccio. A inizio torneo – e in generale nella prima settimana – è ovviamente molto affollato perché ci sono anche i giocatori delle qualificazioni, ma in realtà non si incrociano molti tennisti. Magari questo succede in palestra o in altre aree comuni. Ma i tornei stanno facendo un ottimo lavoro perché abbiamo molto spazio“.

Infine, sul suo prossimo avversario, Eliot Spizzirri: “Non ne so molto. L’ho visto giocare nelle ultime due partite ed è un giocatore molto aggressivo e talentuoso. Vediamo cosa succederà“.