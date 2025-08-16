Telecronisti Sinner-Atmane e doppio Musetti/Sonego: chi commenta su Sky semifinali Cincinnati 2025

Redazione
Lorenzo Sonego (foto Francesco Panunzio)

Il programma e i telecronisti del doppio che vede protagonisti Musetti/Sonego e della semifinale di singolare con Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Un sabato 16 agosto ricco di appuntamenti per gli appassionati dell’Italtennis, con tanti nostri portacolori ancora protagonisti in Ohio, a pochi giorni dagli US Open. Come 2°match dalle 17:00 italiane scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che nella semifinale del torneo di doppio se la vedranno contro il duo britannico formato da Salisbury e Skupski. Non prima delle 21:00 torna in campo Jannik Sinner, che contro la sorpresa del torneo Atmane prova a tornare in finale a Cincy per il secondo anno consecutivo. Nella notte saranno poi impegnate anche Errani/Paolini contro Guo/Panova nelle semifinali del doppio femminile, mentre “Jas” tornerà in campo per la sua semi di singolare domenica 17 contro Kudermetova.

MONTEPREMI CINCINNATI

I TELECRONISTI SU SKY

Tutte le partite sopracitate saranno trasmesse su Sky Sport Tennis (Sinner anche in simulcast su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. A commentare sia il doppio Musetti/Sonego contro Salisbury/Skupski che la sfida Sinner-Atmane saranno Elena Pero e Raffaella Reggi. 

