Coppa Davis 2025, Bergs commenta il ko contro Cobolli: “In un altro torneo non avrei lottato come oggi”

“Se quello di oggi fosse stato un match ATP sono abbastanza sicuro che non avrei combattuto come ho fatto oggi per il mio paese”. Visibilmente deluso per il risultato finale ma orgoglioso per aver dato tutto sul campo, Zizou Bergs commenta così in conferenza stampa la sconfitta patita contro Flavio Cobolli che ha impedito al Belgio di raggiungere la finale di Coppa Davis.

UN MIX DI EMOZIONI

Un match che resterà sicuramente nella storia della competizione considerato l’incredibile epilogo al tie-break e che ha suscitato numerose emozioni ai protagonisti in campo e non solo: “Impossibile provare più emozioni di quante provate, un mix tra il piacere di essere lì a giocare con una folla difficile da gestire e l’impegno per i tuoi compagni e i tuoi tifosi. Ho provato a godermela. Se non sei teso in momenti del genere non so quando si dovrebbe esserlo. È normale sentire la tensione in un torneo del genere, si fanno delle cose giuste e altre stupide che ho fatto sul 6-4, anche se il dropshot per me è una di quelle scelte che mi hanno fatto vincere una partita proprio in Davis”.

I COMPLIMENTI A COBOLLI

Sette match point per parte in una serrata lotta punto a punto, il numero quarantatré del mondo si complimenta così con il proprio avversario odierno: “Così come ho combattuto io lo ha fatto anche Cobolli. Quando pensi che sia sconfitto, lui trova qualcosa in più, riparte e in campo diventa un nuovo match”.

Dopo le due finali perse da giocatore nel 2015 e nel 2017, Steve Darcis è andato vicino a far vivere alla propria nazione una nuova finale da capitano. Questo il suo commento sul tie odierno: “Abbiamo fatto un’ottima run, sono fiero di questi ragazzi. Siamo stati vicini al punto dell’1-1 e poi chissà cosa sarebbe potuto accadere. Siamo tristi ma anche fieri, abbiamo una squadra giovane e torneremo”.