ATP Finals 2025, de Minaur: “Sconfitto per colpa mia non del pubblico, se voglio crescere non posso perdere questi match”

“La sconfitta non è stata colpa del pubblico ma colpa mia, era tutto sulla mia racchetta”. Uno sconfortato Alex de Minaur si presenta in conferenza stampa a seguito della sconfitta patita contro Lorenzo Musetti (7-5 3-6 7-5) nella seconda giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Un risultato reso ancor più doloroso dall’aver servito per il match.

LA FRUSTRAZIONE DI ALEX

Il break nel terzo set sembrava aver indirizzato definitivamente un match vissuto da entrambi i tennisti sulle montagne russe, eppure l’australiano non ha saputo concretizzare diverse chance per chiudere il match in proprio favore: “Credo che al momento sia un bene non esprimere i miei sentimenti perché sono piuttosto bui – afferma de Minaur – A essere onesti ho l’impressione che quest’anno ci sono state tante partite che potevano andare dalla mia parte ma che in qualche modo non l’hanno fatto e non mi sento affatto bene per questo”.

LO STEP IN PIÚ

Quella di stasera contro il carrarino è per de Minaur la nona sconfitta in nove incontri contro i top 10 nel 2025, numeri che lo fanno ulteriormente riflettere sulla prestazione di stasera: “Devo parlare con il mio team per cercare di risolvere perché queste cose non possono continuare ad accadere. Se voglio veramente fare uno step in più non posso perdere queste partite. Mi sembra di averne perse molte così quest’anno ed è qualcosa che mi mangia vivo. Non so ancora quante volte potrò sopportare una sconfitta del genere”.