Cornet: “Battaglia dei Sessi? Idea esagerata e sbagliata per principio”

A poche ore dalla “Battaglia dei Sessi” prosegue il dibattito: idea interessante o trovata di marketing? Non ha dubbi l’ex numero 11 WTA Alizé Cornet che ha duramente criticato l’esibizione in programma domenica 28 dicembre alle 17:00. Intervenuta ai microfoni di RCS Sport, Cornet si è espressa molto duramente, affermando che la manifestazione “Non dà una bella immagine del tennis femminile”.

REGOLE SBAGLIATE

L’ex giocatrice francese ha detto: “Ho l’impressione che il gioco sia soltanto di contorno, queste nuove regole sono di una stupidità assoluta”. Dal suo punto di vista è sensata solo la decisione di rimuovere la seconda di servizio: “La regola del servizio è comprensibile soprattutto con un giocatore come Kyrgios che può fare quattro aces in un solo game. Il pubblico vuole spettacolo, non un sacco di aces”.

SABALENKA SMINUITA

Senza mezzi termini Cornet ha proseguito: “Se si fossero limitati a questa regola sarebbe stato meglio. La riduzione del campo di Sabalenka è un fatto simbolico: è assurdo”. Secondo la vincitrice di 6 titoli WTA Sabalenka potrebbe competere ad armi pari con Kyrgios anche su un campo tradizionale: “Si sminuiscono le capacità di Sabalenka che potrebbe tranquillamente mettere in difficoltà Kyrgios da fondocampo, soprattutto considerando che si è praticamente ritirato, è fuori forma e ha un ginocchio gonfio”.

La conclusione di Alizé non lascia spazio ad interpretazioni: “Dal punto di vista del gioco credo che potrebbe esserci un buon match, ma tutto quello che c’è attorno è davvero esagerato e malriuscito. Il principio non mi convince proprio, è un peccato approcciare da questo punto di vista”.