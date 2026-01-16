Finale Baez-Mensik in tv: data, orario ATP 250 Auckland 2026

Sebastian Baez e Jakub Mensik sabato 17 gennaio si sfideranno nella finale dell’ATP 250 di Auckland 2026. L’argentino si presenta all’atto conclusivo con un solo set perso tra Nava, Brooksby, Shelton, Giron. Confermando l’ottimo livello di gioco gia espresso nel corso della United Cup. Per il classe 2005 ceco che torna in una finale ATP dopo il titolo al Masters 1000 di Miami, il percorso per giunger sin finale sul cemento neozelandese non è stato cosi facile, nel corso della settimana dopo aver usufruito del bye, ha sconfitto Medjedovic, Mpetshi Perricard e Marozsan. Baez e Mensik scenderanno in campo non prima delle 02.00 (ora italiana) al termine della finale di doppio tra Erler/Galloway e Arribage/Olivetti. Il match si potrà seguire in diretta tv su SkySportTennis (203) e in streaming su SkyGo.

ORARIO BAEZ-MENSIK

Centre Court

non prima delle 02.00 – (7) Baez vs (3) Mensik