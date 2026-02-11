Giocatrici contro i 5 set: “Cambiamento folle, non avrebbe senso”

Ha fatto discutere la proposta di Craig Tiley (CEO di Tennis Australia e direttore degli Australian Open) di modificare il format degli Slam femminili. “Bisognerebbe avere partite al meglio dei cinque set, anche per quanto riguarda le donne – ha detto Tiley qualche settimana fa – almeno per quarti, semifinale e finale. Non so se le giocatrici siano d’accordo, ma dovremmo considerare questa opzione”. A tal proposito, Tennis365 ha raccolto le opinioni di tre Top 10 WTA: Iga Swiatek, Coco Gauff e Amanda Anisimova.

Dubbi di Swiatek e Gauff

“Non credo abbia molto senso giocare partite così lunghe, soprattutto perché sarebbe difficile mantenere alta la qualità” ha commentato Iga Swiatek. La polacca ha aggiunto: “Parlando di me personalmente, mi considero una buona giocatrice nelle partite lunghe in cui serve resistenza, ma non ho mai giocato al meglio dei 5, quindi non so come reagirebbe il mio corpo”.

Nemmeno Coco Gauff è sembrata particolarmente entusiasta all’idea dei 5 set: “Posso giocare al meglio dei cinque? Sì. Voglio farlo? Insomma, non credo che agli spettatori andrebbe di guardare sia gli uomini che le donne al meglio dei 5, sarebbe troppo”.

Anisimova: “Cambiamento folle”

Pure Anisimova non è apparsa molto convinta dalla proposta di Tiley: “Abbiamo sempre giocato al meglio dei tre, credo che sarebbe un cambiamento folle”. La statunitense, poi, ha messo l’accento anche sulla tenuta fisica necessaria per giocare tante ore: “Sarebbe davvero molto dispendioso fisicamente per le donne, io preferisco sicuramente giocare al meglio dei tre”.