WTA 1000 Doha 2026, ritiro Pliskova contro Muchova: il motivo e cosa succede con le scommesse

Karolina Pliskova si è ritirata nel suo match di ottavi di finale contro Karolina Muchova, abbandonando dunque il WTA 1000 di Doha. Dopo aver beneficiato del ritiro di Anisimova nel turno precedente, questa volta è lei a dare forfait. La tennista ceca si è fermata quando era sotto 5-2 nel corso del primo set contro la connazionale. Già sul 3-2 e servizio per l’avversaria aveva chiesto un medical time out per un problema al ginocchio, lo stesso che poi non le ha consentito di proseguire la partita.

Ritiro Pliskova: cosa succede con le scommesse

La sfida tra Pliskova e Muchova è regolarmente iniziata, perciò è probabile che i siti di scommesse rimborsino gli esiti (Pliskova perdente, Muchova vincente). Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile. Il consiglio, comunque, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata.