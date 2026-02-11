A che ora Cocciaretto-Ostapenko in tv: data, orario, diretta streaming quarti Wta Doha 2026

Elisabetta Cocciaretto batte Ann Li e conquista i quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Doha 2026. Per la prima volta accede ai quarti di finale di un torneo 1000 e se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko, che ha superato Camila Osorio

Dove seguire Cocciaretto-Ostapenko in tv

La partita tra Cocciaretto e Ostapenko andrà in scena giovedì 12 febbraio con orario ancora da definire e sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) e in chiaro su Supertennis. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW (previo abbonamento). Anche SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) sarà possibile guardare la partita, così come su Tennis Tv (previo abbonamento).