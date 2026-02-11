ATP 500 Doha: Djokovic si cancella dal torneo

Novak Djokovic non giocherà l’ATP 500 di Doha 2026 in programma dal 16 al 21 febbraio. A comunicarlo è il profilo social del torneo che parla di un “forte affaticamento” del serbo, costretto quindi a saltare il suo primo 500 della stagione.
Dopo la finale raggiunta all’Australian Open 2026, alla veneranda età di 38 anni, il fisico di Nole chiede maggiore riposo e l’augurio è di rivedere in campo il ventiquattro volte campione Slam il prima possibile. Auspicabile un rientro previsto per l’ATP 1000 di Indian Wells al via il 1 marzo.
