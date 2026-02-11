ATP 250 Buenos Aires 2026: avanza Ugo Carabelli. Fonseca sfida Tabilo

Si sono quasi conclusi i match di primo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires, con unica eccezione la sfida ancora da disputare tra Mariano Navone ed Emilio Nava.

I PADRONI DI CASA AVANTI

Nell’incontro tutto argentino Camilo Ugo Carabelli ha superato Francisco Comesana 6-4 7-6(3) in poco più di due ore. Autore di un buon match, il classe ‘99 ha annullato tre set point nel corso del secondo set, evitando un pericoloso terzo parziale.

Juan Manuel Cerundolo ha sconfitto Daniel Altmaier con un doppio 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nonostante il ranking indicasse il tedesco come favorito, il numero 78 del mondo ha ribaltato i pronostici. Al prossimo turno affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, uscito vincitore per 6-4 6-1 in un’ora e trentasei minuti con il padrone di casa Lautaro Midon.

OK KOPRIVA E BARRIOS VERA

Vit Kopriva ha avuto la meglio di Alex Barrena 6-4 3-6 6-4 in due ore e mezza di gioco. Seppur con qualche difficoltà, ha raggiunto il secondo turno dove se la vedrà con Matteo Berrettini.

Tomas Barrios Vera ha usufruito del ritiro di Thiago Seyboth Wild dopo due ore di gioco sul punteggio di 4-6 6-5 a favore del cileno, ottenendo la possibilità di affrontare la testa di serie numero 2 Luciano Darderi.

Il qualificato Hugo Dellien ha battuto, piuttosto agilmente, il bosniaco Damir Dzumhur 6-4 6-1 in un’ora e quindici minuti. Il suo prossimo avversario sarà uno dei favoriti per la vittoria finale, Francisco Cerundolo.

TOCCA A FONSECA

Al secondo turno debutterà il tanto atteso Joao Fonseca e affronterà Alejandro Tabilo. Il ventottenne cileno ha avuto la meglio di Facundo Diaz Acosta 7-6(5) 6-3 in un’ora e cinquantuno minuti, annullando due set point nel primo parziale.

Ci sarà un altro derby argentino con Roman Andres Burruchaga che sfiderà Tomas Martin Etcheverry. Il primo ha sconfitto il serbo Laslo Djere 6-2 6-4 in un’ora e venti di gioco, mentre il secondo ha superato il qualificato Andrea Pellegrino.