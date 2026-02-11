Mika Brunold in Coppa Davis: “Il mondo del tennis è pronto per i giocatori gay”

Il debutto in Coppa Davis ha rappresentato un momento speciale per Mika Brunold, che lo scorso fine settimana ha vestito per la prima volta la maglia della Svizzera nel confronto contro la Tunisia. La convocazione del 21enne basilese, numero 453 del ranking ATP, è arrivata in seguito al forfait per infortunio di Henry Bernet e premia un percorso di crescita costante, confermato anche dalle due semifinali Challenger raggiunte nel corso della scorsa stagione.

IL COMING OUT

La sua prima chiamata in Davis Cup arriva però anche a pochi mesi da un altro passaggio chiave della sua carriera e della sua vita: il coming out pubblico, condiviso sui social a fine novembre. Un gesto che Brunold aveva scelto inizialmente di non commentare ulteriormente, ma sul quale ora torna a parlare in occasione della sua prima esperienza con la nazionale.

Raccontando le reazioni ricevute, il tennista svizzero, intervistato da Blick, si dice sorpreso in positivo: “Sono rimasto positivamente sorpreso. Primo, per quanto ha fatto parlare. E secondo, per la quantità di feedback benevoli ricevuti”. Brunold ammette di aver messo in conto anche riscontri negativi, che però sono stati minimi: “Ma sono state assolutamente limitate. Credo non siano state nemmeno cinque”.

IL TENNIS È PRONTO

Nel circuito maschile, Brunold è soltanto il secondo giocatore professionista ad aver dichiarato apertamente la propria omosessualità, dopo il brasiliano Joao Lucas Reis da Silva. Una condizione che, secondo lo stesso svizzero, evidenzia come il tema sia ancora poco affrontato nel tennis maschile, nonostante una società sempre più aperta. In un mondo ideale, spiega, la sua omosessualità non dovrebbe nemmeno fare notizia. Ma la realtà è diversa, e il silenzio resta dominante.

Dopo alcune settimane vissute sul Tour, Brunold ha però maturato una sensazione positiva: “La mia impressione è che il mondo del tennis sia pronto per i giocatori gay. Nel mio caso posso affrontare la cosa apertamente. Anzi: mi accorgo che nel circuito non è affatto un tema”. Un paragone inevitabile è quello con il tennis femminile, da tempo più avanti su questo fronte, con numerose giocatrici che hanno vissuto il proprio coming out senza particolari conseguenze sportive.

Brunold spera che la sua scelta, così come quella di Reis da Silva, possa avere un impatto sull’ambiente: “Sarebbe bello se il percorso che abbiamo scelto potesse incoraggiare anche altri giocatori”. Ma il messaggio centrale resta un altro, che il 21enne sottolinea con forza: “Ognuno deve seguire il proprio percorso e decidere per sé se e quando rendere pubblica questa parte della propria vita”. Una decisione che anche per lui è maturata nel tempo, dopo molte riflessioni, fino a sentirsi completamente pronto: “Per me, quel momento era assolutamente quello giusto”.