ATP 250 Buenos Aires 2026: Berrettini supera Coria e avanza al secondo turno

Parte con il piede giusto la tournée sudamericana sulla terra battuta di Matteo Berrettini. All’ATP 250 di Buenos Aires, l’azzurro supera in due set l’argentino Federico Coria e conquista l’accesso al secondo turno.

Per Berrettini si trattava della prima partita ufficiale del 2026, dopo il forfait all’Australian Open a pochi giorni dall’esordio a causa di un problema all’addome. Un rientro graduale ma positivo, chiuso con il punteggio di 7-5 7-5 in 2 ore e 14 minuti, al termine di un match più insidioso di quanto dica il risultato finale. Al secondo turno Berrettini affronterà il ceco Vít Kopriva, vincitore in tre set sulla wild card argentina Barrena

LA PARTITA

Il primo set è infatti il più combattuto. Coria, sospinto dal pubblico di casa, rimane costantemente aggrappato al parziale, annullando sette palle break su otto e portando il set fino al dodicesimo game. Qui Berrettini, alla seconda palla set, trova lo strappo decisivo e chiude il parziale 7-5 dopo oltre un’ora di gioco.

Nel secondo set la trama sembra cambiare fin da subito: break a zero nel secondo game per Matteo, che prende il controllo dello scambio e gestisce con autorità il vantaggio fino al 4-1. Coria appare in difficoltà, anche a causa di un problema al gomito che lo costringe a un medical time-out, dando l’impressione di essere vicino a uscire dal match.

Da quel momento però l’argentino prova a rimanere attaccato alla partita, si affida al sostegno del pubblico di casa e approfitta di un leggero calo di attenzione dell’azzurro, riuscendo a rientrare fino al 4-4. Berrettini nel nono game è bravo a non concedere ulteriori chance di break e si porta avanti 5-4, ma Coria annulla la sconfitta nel decimo gioco, salvando anche un match point e riportando il set in parità sul 5-5. Come già accaduto nel primo parziale, il break decisivo arriva nel dodicesimo game: non mancano le difficoltà per Berrettini negli ultimi momenti dell’incontro, ma alla seconda occasione l’italiano trova lo strappo giusto e chiude il match 7-5.

LE PAROLE

“Mi sono allenato duro per venire qui. L’atmosfera è stata bellissima e la partita ha avuto alti e bassi, ma sono felice soprattutto di essere tornato in campo”. Così Matteo Berrettini dopo il successo all’esordio a Buenos Aires. “La prima partita non è mai facile: oggi dritto e servizio hanno funzionato bene. Più partite giocherò, più mi sentirò meglio. È un processo e spero di raggiungere una buona condizione il prima possibile”.