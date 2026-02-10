WTA 1000 Doha 2026: tutto facile per Swiatek e Rybakina, fuori subito Alexandrova

Nella terza giornata del torneo WTA 1000 di Doha si sono giocati i sedicesimi di finale, con alcune sorprese che hanno fatto da contraltare ad altre vittorie più agevoli. Dopo l‘impresa di Cocciaretto su Gauff e la sconfitta di Paolini su Sakkari. Ecco il recap di giornata:

SWIATEK AVANZA FACILMENTE

Al suo esordio, la numero uno del seeding Iga Swiatek, ha battuto l’indonesiana Janice Tjen 6-0 6-3 in poco più di un’ora e si è assicurata il passaggio al turno successivo. Dopo un primo set senza storia, la polacca è stata costretta a rimontare da un break di svantaggio per ottenere il secondo parziale. La sua prossima avversaria sarà la numero 61 del mondo Daria Kasatkina, uscita vincitrice dal match contro Elise Mertens, con un parziale di 6-4 6-0 in un’ora e trentotto minuti. Se nel primo set hanno dato vita ad una vera e propria battaglia, nel secondo è stato un monologo di stampo australiano.

OK RYBAKINA

Dopo il suo secondo successo a livello Major arrivato all’Australian Open, Elena Rybakina ha prevalso, non senza problemi, con la cinese Xinyu Wang 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti. A differenza di un primo parziale privo di sbavature, nel secondo la kazaka ha dovuto rimontare sotto 4-2 nel punteggio, per evitare ulteriori patemi. Al prossimo turno si scontrerà con Qinwen Zheng, vincitrice in tre set nel match con Alycia Parks, e al rientro in campo per la prima volta dal settembre dello scorso anno dopo l’infortunio.

SVITOLINA PROSEGUE IL MOMENTO DI FORMA

Prosegue il momento positivo di Elena Svitolina, che ha sconfitto la sua connazionale Dayana Yastremska 6-1 6-4 in un’ora e nove minuti di gioco. In una sfida affascinante per essere appena un secondo turno, la classe ’94 ha superato i problemi nella fase centrale del secondo parziale e ha ottenuto l’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite. Al prossimo turno dovrà vedersela con la numero 26 del mondo Anna Kalinskaya, vincente con la statunitense Emma Navarro per 7-5 2-6 6-2 in due ore e dodici minuti al termine di un incontro molto combattuto.

AVANTI ANCHE MBOKO E MUCHOVA

Non smette di stupire la canadese classe 2006 Victoria Mboko, che ha battuto con un doppio 6-4 Vera Zvonareva in un’ora e trentotto minuti, regalandosi un prossimo turno con la numero sette del mondo, Mirra Andreeva.

Nel derby ceco Karolina Muchova ha sconfitto la diciottenne Tereza Valentova 6-1 6-4 in 1 ora e 23 minuti. Nonostante nel secondo set abbia perso l’occasione di servire per il match, ha reagito e ottenuto il game che le ha regalato la vittoria. Agli ottavi di finale dovrà affrontare un’altra connazionale, Karolina Pliskova.

OUT ALEXANDROVA

Piuttosto inaspettata l’uscita di scena della testa di serie numero otto, Ekaterina Alexandrova. Jelena Ostapenko ha avuto la meglio 6-4 6-2 in un’ora e venti di gioco, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale, dove incontrerà la colombiana Camilla Osorio. Quest’ultima ha superato in tre set Katerina Siniakova.