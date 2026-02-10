NewsWta

WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 11 febbraio. In campo Cocciaretto

Francesco Petrucci
Elisabetta Cocciaretto - Foto Adelchi Fioriti/FITP
Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 11 febbraio del torneo WTA 1000 di Doha. Sul Grandstand 2 Elisabetta Cocciaretto affronterà la statunitense Ann Li, mentre Mirra Andreeva e Victoria Mboko apriranno il programma sul campo centrale. A seguire la numero uno del seeding Iga Swiatek se la vedrà con Daria Kasatkina.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Centre court

a partire dalle ore 13:00 – (5) Andreeva vs (10) Mboko
a seguire – (1) Swiatek vs Kasatkina

non prima delle ore 16:00 – (2) Rybakina vs (Q) Parks/Zheng
a seguire – (7) Svitolina vs (12) Navarro/Kalinskaya

Grandstand 1

a partire dalle ore 11:00 – (Q) Gracheva vs Sakkari
non prima delle ore 13:00 – Ostapenko vs (Q) Osorio
non prima delle ore 16:00 – Pliskova vs (14) Muchova

Grandstand 2

a partire dalle ore 11:30 – Li vs (LL) Cocciaretto

