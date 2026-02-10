WTA 1000 Doha 2026: Super Cocciaretto: batte Gauff in due set e vola al terzo turno

Grande impresa di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha 2026. L’azzurra, entrata in tabellone come lucky loser, ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera superando la numero 5 del mondo Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2, in 1 ora e 31 minuti di gioco e conquistando così l’accesso al terzo turno del torneo qatariota. Il percorso della marchigiana continua dunque nel segno delle sorprese: dopo aver perso al secondo match delle qualificazioni ed essere stata ripescata nel main draw, Cocciaretto aveva già sfruttato l’occasione superando al primo turno la wild card Elsa Jacquemot. Contro Gauff è poi arrivata la prestazione più convincente, giocata con autorità e grande aggressività fin dai primi scambi.

Per Cocciaretto si tratta anche della prima vittoria contro Gauff a livello professionistico, la precedente affermazione risaliva alla finale junior dell’Australian Open 2018. Un successo che conferma l’ottimo momento di forma. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà Ann Li per un posto nei quarti di finale: i precedenti sono in perfetta parità, con la vittoria della statunitense a Guangzhou nel 2025 e il recente successo dell’italiana al WTA 250 di Hobart.

LA PARTITA

Nel primo set l’equilibrio dura pochi giochi: dopo una fase iniziale combattuta, l’azzurra trova il break decisivo nel settimo game e, chiude 6-4 al quarto set point. Ancora più netto l’andamento della seconda frazione, dove Cocciaretto strappa subito il servizio alla statunitense, allunga con un secondo break e controlla senza esitazioni fino al 6-2 finale. Prestazione solida in ogni fondamentale per l’italiana, efficace in risposta e molto aggressiva dopo il servizio, capace di concedere poche occasioni e di mantenere costantemente la pressione nei momenti chiave dell’incontro.

LE PAROLE

Nel post-match Elisabetta Cocciaretto ha espresso grande soddisfazione per il risultato, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto: “Grazie per essere venuti, grazie per il supporto. È un torneo incredibile, per me è un onore essere ancora qui”.

L’azzurra ha poi rivolto parole di stima all’avversaria, definendola “un esempio, una grande persona e una grande giocatrice”, sottolineando allo stesso tempo la fiducia nel proprio momento: “Ho molta fiducia, sono sicura dei miei mezzi”.

In chiusura, Cocciaretto ha anche mandato un messaggio di sostegno agli atleti italiani impegnati nelle Olimpiadi Invernali: “In questi giorni sono quasi più concentrata sui Giochi Olimpici che sul mio torneo”, ha detto sorridendo. “Sono una grande fan e spero davvero che l’Italia possa fare molto bene”.