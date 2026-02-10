Cocciaretto – Li in tv: data, orario, diretta streaming terzo turno WTA 1000 Doha 2026

Elisabetta Cocciaretto vince ancora, eliminando a sorpresa Coco Gauff e accede al terzo turno del WTA 1000 di Doha 2026. La marchigiana, in tabellone da lucky loser, affronterà la statunitense Ann Li (n. 41 WTA). Due i precedenti tra le giocatrici, l’ultimo all’inizio di questa stagione al WTA 250 di Hobart, vinto dall’italiana 1-6 7-5 7-5 nel percorso che l’ha portata ad aggiudicarsi il torneo.

MONTEPREMI TORNEO WTA DOHA

Dove seguire Cocciaretto – Li in tv

La partita tra Cocciaretto e Li sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) e in chiaro su Supertennis. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW (previo abbonamento). Anche SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) sarà possibile guardare la partita, così come su Tennis Tv (previo abbonamento).