ATP 500 Rotterdam 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 11 febbraio

By Luca Innocenti
Prosegue nella giornata di mercoledì 11 febbraio il programma dell’ATP 500 di Rotterdam 2026. In campo Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, teste di serie numero 2 e 3. Per il kazako esordio non semplice contro Hubert Hurkacz, interessante anche l’incrocio tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Rinderknech. Di seguito il programma completo della giornata.

IL PROGRAMMA

Centre Court

Ore 11:00 – Vukic vs (WC) Wawrinka

A seguire – Tsitsipas vs (8) Rinderknech

Non prima delle 14:30 – Popyrin vs (2) Auger-Aliassime

A seguire – (7) Griekspoor/Mpetshi Perricard vs Halys

Court 1

Ore 11:00 – (WC) Den Ouden vs Fucsovics

A seguire – (5) Khachanov vs de Jong

A seguire – (Q) O’Connell vs (6) Norrie

