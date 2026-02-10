ATP 500 Rotterdam 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 11 febbraio

Prosegue nella giornata di mercoledì 11 febbraio il programma dell’ATP 500 di Rotterdam 2026. In campo Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, teste di serie numero 2 e 3. Per il kazako esordio non semplice contro Hubert Hurkacz, interessante anche l’incrocio tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Rinderknech. Di seguito il programma completo della giornata.
IL PROGRAMMA
Centre Court
Ore 11:00 – Vukic vs (WC) Wawrinka
A seguire – Tsitsipas vs (8) Rinderknech
Non prima delle 14:30 – Popyrin vs (2) Auger-Aliassime
A seguire – (7) Griekspoor/Mpetshi Perricard vs Halys
Court 1
Ore 11:00 – (WC) Den Ouden vs Fucsovics
A seguire – (5) Khachanov vs de Jong
A seguire – (Q) O’Connell vs (6) Norrie