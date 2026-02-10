Arthur Fils e il lato più duro dell’infortunio: “Ho smesso di guardare il tennis”

Otto mesi lontano dal circuito possono sembrare solo un problema fisico. Per Arthur Fils, invece, la parte più complicata del lungo stop è stata soprattutto mentale, al punto da allontanarsi completamente dal tennis anche da spettatore. Il 21enne francese, fermato da una frattura da stress alla schiena che lo ha tenuto fuori dalla seconda metà del 2025, ha raccontato quanto sia stato difficile vivere il Tour da fuori, settimana dopo settimana, senza poter scendere in campo.

IL LATO MENTALE

“È stato molto mentale, a dire il vero. Più che il dolore, è stato stare ai margini”, ha spiegato Fils. “Ad un certo punto ho smesso completamente di guardare il tennis, perché volevo solo essere lì. Tutti giocano, viaggiano, competono, e tu no, hai la sensazione di perderti qualcosa ogni settimana”. Un distacco quasi totale, dettato dalla frustrazione di vedere gli altri competere mentre lui era costretto alla riabilitazione.

Il giovane francese aveva provato a rientrare già ad agosto, ma il fisico non era ancora pronto. Da lì la decisione, condivisa con il team, di prendersi tutto il tempo necessario, senza forzare un ritorno che avrebbe potuto compromettere il futuro. “Non aveva senso affrettare nulla. Abbiamo lavorato prima sulla forza in palestra e solo dopo, gradualmente, siamo tornati in campo”.

FILS È PRONTO

Ora, con il rientro ufficiale avvenuto a Montpellier, Fils può finalmente tornare a vivere il tennis anche dal punto di vista emotivo: il campo, il pubblico, l’adrenalina della partita. “Sentire di nuovo l’atmosfera, il pubblico che si esalta è bellissimo. Sono pronto”.

Dopo aver toccato il miglior ranking in carriera prima dell’infortunio, il francese guarda al 2026 con un approccio più maturo, consapevole che il recupero non passa solo dal fisico, ma anche dalla testa. “Sapevo di stare giocando un ottimo tennis prima dell’infortunio. Mi sono detto solo di aspettare, prendermi il tempo giusto. Il livello tornerà”. E con esso, finalmente, anche la voglia di guardare, e vivere, di nuovo il tennis.