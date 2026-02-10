WTA 1000 Doha 2026: subito out Paolini, vince Sakkari in due set

Continua il feeling negativo di Jasmine Paolini con il WTA 1000 di Doha 2026. Sconfitta dolorosa per la numero 8 del mondo, battuta nel torneo qatariota dalla numero 52 del ranking Maria Sakkari con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e ventitré minuti. Dopo aver superato il primo turno senza giocare, in quanto testa di serie numero 6, la toscana fatica sin da subito ad imporre il proprio gioco, lasciando troppo campo alla sua avversaria. Pesano le 4 palle break non sfruttate. Lo scorso anno Paolini perse agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko con un doppio 6-2 in un’ora di gioco.
LA PARTITA
Nel game d’apertura del primo set, la toscana è costretta ad annullare la prima palla break del match. Nel terzo gioco arriva il break per la greca, ma la numero 8 del mondo risponde presente e controbreakka nel game successivo. Sul punteggio di 3-2 per la testa di serie numero 6, Sakkari annulla due palle break per mantenere il servizio. Nel nono gioco arriva il break della greca, consolidato nel decimo game per chiudere il parziale sul 6-4.
Nel secondo set, il terzo break della partita per Sakkari arriva nel terzo game. Paolini reagisce, conquistando due chance del controbreak, prontamente annullate dalla numero 52 del mondo. Sul punteggio di 4-2 in favore della greca, arriva un altro break per Sakkari che di fatto chiude la partita. Nel game successivo mantiene il servizio e archivia la pratica Paolini con un netto 6-4 6-2.