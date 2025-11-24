Zeppieri in Brasile per la preparazione invernale con Fonseca

La preparazione invernale di Giulio Zeppieri inizierà dal Brasile. Una scelta inedita quella del classe 2001 azzurro, pronto a lavorare insieme a Joao Fonseca in vista della prossima stagione. Con il 2025 tennistico appena volto al termine, per i protagonisti del tour è tempo di vacanze e di piani in vista dell’Australia. Sarà un inverno molto importante per Zeppieri, che nelle ultime due uscite stagionali ha raccolto i quarti di finale nei Challenger di Brest e Helsinki. Attualmente numero 154 del mondo, il tennista di Latina si è messo alle spalle i precedenti problemi fisici e si trova nelle condizioni ideali per preparare il 2026.

Secondo quanto raccolto da Spazio Tennis, l’allievo di Max Sartori e Tommaso Castagnola Zeppieri volerà a Rio de Janeiro per allenarsi con Joao Fonseca dal 12 al 24 dicembre. Quest’ultimo, a sua volta, è chiamato a un mese di lavoro cruciale, specialmente dopo che con il trionfo nell’ATP 500 di Basilea ha chiuso la stagione da numero 24 del mondo. Dovrebbero far parte del gruppo di lavoro anche Joao Monteiro e Thiago Seyboth Wild. Per quanto riguarda le prime settimane di gennaio, è ancora in definizione la programmazione di Zeppieri, che ovviamente parteciperà alle qualificazioni dell’Australian Open.