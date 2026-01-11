Raonic annuncia l’addio al tennis: “È arrivato il momento, grazie a chi ha fatto parte di questo viaggio” (FOTO)

Milos Raonic si ritira ufficialmente dal tennis giocato. L’ex numero 3 del mondo ha comunicato tale decisione mediante un lungo e sentito post pubblicato sul proprio profilo Instagram. La carriera da professionista del tennista canadese, iniziata nel 2007, termina con 8 titoli ATP conquistati all’attivo e con l’ultima apparizione ufficiale datata luglio 2024 nel match perso contro il tedesco Dominik Koepfer disputatosi sulla terra rossa di Parigi e valido per i giochi olimpici.

L’ADDIO AL TENNIS DI RAONIC

“È arrivato il momento, mi ritiro dal tennis. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato un giorno ma in qualche modo non si è mai pronti per questo. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita“. Si apre così il lungo messaggio Social pubblicato da Milos Raonic. Una carrellata di foto e parole al miele dedicate al tennis e a tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo viaggio sportivo: tifosi, team e famiglia.