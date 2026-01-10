News

Sinner-Alcaraz: un bambino vince un punto giocando al posto dell’azzurro (VIDEO)

Jannik Sinner - Foto Felice Calabrò_IPA
Grande spettacolo nel corso dell’esibizione a Seoul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel corso del secondo set del match tra le due stelle del tennis mondiale, l’altoatesino ha ceduto la racchetta a un piccolo tifoso seduto nelle prime file. Bambino che è entrato in campo e ha vinto un punto contro Alcaraz, per la gioia di Sinner, seduto sugli spalti al posto del supporter per assistere allo scambio tra la folla.

