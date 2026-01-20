Sinner: “C’è più tensione nel primo Slam dell’anno. Brignone fenomenale, le auguro il meglio per le Olimpiadi”

“Nel primo Slam dell’anno c’è sempre un pizzico di tensione in più per tutti. In questi primi giorni abbiamo visto diversi infortuni per crampi come per Auger-Aliassime e Collignon ma credo che dipendano da tanti fattori. La cosa importante è fare tutto al meglio per diminuire i rischi“. Risponde così Jannik Sinner a precisa domanda sui diversi ritiri ai quali stiamo assistendo in questi primi giorni di torneo nella conferenza stampa a seguito della sua vittoria contro Hugo Gaston (6-1 6-2 rit.) nel primo turno dell’Australian Open 2026.

TENNIS E SCI: SPORT MOLTO DIVERSI

Con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina alle porte, non poteva mancare un commento del numero 2 del mondo circa lo straordinario recupero fisico di Federica Brignone dopo la frattura di tibia e perone rimediata nell’aprile del 2025: “So quante ore ha speso in palestra, Federica Brignone, così come Sofia Goggia, è un fenomeno, quello che ha fatto per recuperare è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe potuto fare. Le auguro il meglio per le prossime Olimpiadi. Lei è stata ferma molto tempo ma non è un qualcosa paragonabile alla mia situazione dell’anno scorso e personalmente non ho mai avuto grandi infortuni. Sci e tennis da questo punto di vista sono sport totalmente diversi: nello sci se subisci un infortunio rischi di saltare tutta la stagione, nel tennis, anche se dipende dall’entità, magari solo due/tre mesi. Poi bisogna dire che nello sci quando recuperi dall’infortunio una volta che ti trovi al cancelletto di partenza devi avere coraggio e buttarti“.

LA RELATIVITÀ DEI RISULTATI

Sempre a proposito di sci, sta circolando sui vari Social una classifica di una gara di sci in cui un giovane Jannik Sinner riusciva a battere Giovanni Franzoni, stuzzicato sul tema l’altoatesino si esprime così: “Non lo conosco personalmente, ma sono super contento per lui: le gare le vedo sempre tutte. Di quella mia gara onestamente non ricordo più nulla ma questo ti fa capire che a tredici/quattordici anni i risultati contano ma solo fino a un certo punto. Sapevo che ero forte nello sci quando ero piccolo, ma a quell’età è qualcosa di abbastanza relativo“.