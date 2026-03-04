Arnaldi: “A Indian Wells si sta bene. La terra sarà l’obiettivo principale”

Indian Wells, caldo anomalo e prime sensazioni. Matteo Arnaldi si presenta al BNP Paribas Open 2026 con realismo e senza proclami, alla vigilia di quella che sarà soltanto la terza partita del suo 2026. “Qui si sta bene, fa più caldo del solito. L’anno scorso era più freddo, ora si toccano anche i 36 gradi”, ha spiegato il ligure ai microfoni di Sky Sport. Temperature elevate che incidono su ritmo e gestione fisica: “Sono arrivato qua prima per cercare di adattarmi alle condizioni, il tempo è simile a quello di Melbourne”.

L’obiettivo, prima ancora del risultato, è ritrovare continuità. “Io sto meglio, sto cercando di cambiare qualcosa e di rilasciare un po’ il piede. Non ho più dolore e non posso lamentarmi”. Un passaggio importante, dopo i problemi fisici che avevano condizionato l’avvio di stagione. Nessun volo pindarico: “Non mi aspetto niente di particolare”.

Anche la presenza nel deserto californiano nasce da una scelta ricalibrata: “Non era nei piani giocare questo torneo”. Una decisione presa strada facendo, con l’idea di mettere partite nelle gambe. Dopo Indian Wells, Arnaldi ha confermato che disputerà l’Arizona Tennis Classic a Phoenix e poi il Miami Open, prima di concentrarsi sulla preparazione per la terra battuta. “La stagione su terra sarà l’obiettivo principale”, ha ribadito con chiarezza.

All’esordio affronterà lo statunitense Mackenzie McDonald, proveniente dalle qualificazioni. Un avversario che ha già preso confidenza con campi e condizioni, aspetto non secondario considerando il caldo e la velocità del rimbalzo.