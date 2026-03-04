Masters 1000 Indian Wells 2026: perché Sinner e Alcaraz giocano in giorni diversi

Perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non giocano nello stesso giorno nel Masters 1000 di Indian Wells 2026? Una domanda legittima che effettivamente può lasciare spaesato qualche appassionato. D’altronde per tanto tempo giocatori come Federer, Nadal e Djokovic sono scesi in campo nella stessa giornata anche nei tornei più importanti. C’è però una risposta ben precisa e riguarda soprattutto la recente modifica della maggior parte dei Masters 1000, spalmati su dodici giorni.

Perché Sinner e Alcaraz giocano in giorni diversi a Indian Wells?

Sinner e Alcaraz si alternano in California perché si trovano in due parti diverse del tabellone: Jannik in quella bassa e Carlos in quella alta. In questi ‘nuovi’ Masters 1000 è previsto un giorno di riposo tra un match e l’altro, perciò un giorno tocca ai tennisti impegnati in un lato del main draw e il giorno seguente a quelli dell’altro lato.

Nel caso specifico, a Indian Wells Sinner e la parte bassa del tabellone scenderanno in campo mercoledì 4, venerdì 6, domenica 8, martedì 10 e giovedì 12, mentre Alcaraz e i giocatori nella parte alta nei giorni dispari. Ciò non comporta una differenza sostanziale, ma Jannik avrà comunque un piccolo vantaggio: qualora dovesse arrivare in semifinale, avrà un giorno di riposo in più rispetto a Carlos, che giocherebbe i quarti venerdì 13 e poi la semifinale sabato 14.