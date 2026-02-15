ATP Dallas 2026: Shelton salva tre match point e soffia il titolo a Fritz

In una domenica caratterizzata da sole finali ATP tra le teste di serie #1 e #2 dei tre tornei in programma, l’en plein ai primi favoriti non è riuscito. Colpa di Taylor Fritz, sconfitto da Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Dallas 2026. 3-6 6-3 7-5 il punteggio in favore del numero 9 del ranking, capace di spuntarla dopo un’ora e 52 minuti e dopo aver salvato tre match point nel parziale decisivo. Quarto titolo ATP per Shelton, che incamera 490 punti e consolida la nona posizione nel ranking. Beffato invece Fritz, il quale ha comunque vissuto una settimana positiva ma masticherà amaro per il mancato titolo.

La partita

Primo set impeccabile da parte di Fritz, che ha servito 6 ace e ha vinto il 100% dei punti con la prima di servizio. A fare la differenza è stato il break arrivato nel secondo gioco che Taylor ha difeso egregiamente. Nel secondo parziale è stato ancora Fritz ad avere le chance migliori, ma ha mancato una palla break sull’1-1 e un’altra sul 3-3. Gli è invece costato caro un passaggio a vuoto nel finale che ha permesso a Shelton di ottenere il break nell’ottavo game e ristabilire la parità.

Il primo allungo nella frazione decisivo è stato opera di Ben, capace di issarsi sul 3-1. Fritz tuttavia ha prontamente reagito e si è riportato avanti. La parola fine all’incontro sembrava poter essere scritta nel decimo gioco, quando Taylor si è guadagnato tre match point. Shelton ha però rifiutato la sconfitta e dopo aver impattato sul 5-5 è salito in cattedra, vincendo gli ultimi due game della finale per un parziale di 11 punti a 3.