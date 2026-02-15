Paolini-Eala in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno WTA Dubai 2026

Jasmine Paolini affronterà Alexandra Eala nel match valido per il secondo turno del WTA 1000 di Dubai 2026. Dopo la prematura sconfitta a Doha, la tennista azzurra torna in campo nel torneo che due anni fa ha conquistato. Accreditata della sesta testa di serie e dunque esentata dal primo turno, debutterà contro la filippina Eala, n. 40 WTA, che all’esordio ha beneficiato del ritiro di Hailey Baptiste nel secondo set. Non c’è alcun precedente tra le due giocatrici.

PAOLINI-EALA: DATA E ORARIO

Il match tra Paolini ed Eala si disputerà martedì 17 febbraio con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito anche in chiaro su SuperTennis. Sarà infine possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento), SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) e Tennis Tv (previo abbonamento).