Bellucci-Kecmanovic in tv: data, orario, diretta streaming primo turno ATP Delray Beach 2026

Mattia Bellucci sfiderà Miomir Kecmanovic nel match valido per il primo turno dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Dopo la sconfitta all’esordio in quel di Dallas, l’azzurro torna in campo: obiettivo ritrovare vittorie e fiducia prima di tornare a giocare i Challenger a causa dell’uscita dalla top 100. Non si prospetta però un impegno agevole poiché sulla sua strada troverà il serbo Kecmanovic, reduce dai quarti in Texas. I due giocatori non si sono mai affrontati.

BELLUCCI-KECMANOVIC IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Bellucci e Kecmanovic a Delray Beach andrà in scena martedì 17 febbraio con orario ancora da definire. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.