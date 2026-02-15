Tennis in TV

Sonego-Berrettini in tv: data, orario, diretta streaming primo turno ATP Rio 2026

Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo Sonego sfiderà Matteo Berrettini nel match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Rio 2026. Subito derby azzurro sulla terra rossa in Brasile: a contendersi il passaggio del turno saranno due giocatori e amici che hanno condiviso tante esperienze sia dentro che fuori dal campo. Il piemontese torna in campo per la prima volta dall’Australian Open, dopo aver saltato il torneo di Buenos Aires, mentre il romano ha inaugurato la sua stagione proprio in Argentina. I precedenti vedono Berrettini condurre per 3-1.

SONEGO-BERRETTINI IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Rio, andrà in scena lunedì 16 o martedì 17 febbraio con orario ancora da definire. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW. 

