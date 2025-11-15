Telecronisti Rai 2 Sinner-De Minaur: chi commenta semifinale Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-De Minaur, match di semifinale alle Atp Finals 2025 di Torino. Il fenomeno di Sesto Pusteria si gioca l’accesso alla terza finale consecutive nel capoluogo piemontese. Dopo la sconfitta di due anni fa contro Djokovic e il trionfo contro Fritz dell’anno passato, ora Jannik vuole chiudere in bellezza anche questa stagione. Il numero uno non è più raggiungibile, ma vincere di nuovo davanti al pubblico di casa sì. Prima, però, c’è una semifinale da vincere e in cui parte con tutti i favori del pronostico.

DOVE VEDERE ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

CHI COMMENTA SINNER-DE MINAUR SU RAI 2

Il match è in programma alle ore 14:30 di sabato 15 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande