A che ora si gioca domani la finale delle Atp Finals Torino 2025? Data, orario, dove vederla

A che ora si gioca la finale delle Atp Finals di Torino 2025? Ecco data, orario e come vedere la partita che vale il titolo. Si assegna l’ultimo trofeo Atp della stagione. Sarà ancora Jannik Sinner ad alzarlo in alto, come già accaduto dodici mesi fa? Sarà il suo rivale Carlos Alcaraz a vincere per la prima volta a Torino? Oppure avremo una sorpresa? Lo scopriremo nei prossimi giorni. La finale si terrà domenica 16 novembre alle ore 18:00.

DOVE VEDERE ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

QUI IL CALENDARIO ATP 2026

QUI IL CALENDARIO WTA 2026

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

DOVE VEDERE LA FINALE

Il match potrà essere seguito in diretta su Rai 2 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La finale sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay.