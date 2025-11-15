A che ora si gioca domani la finale delle Atp Finals Torino 2025? Data, orario, dove vederla

A che ora si gioca la finale delle Atp Finals di Torino 2025? Ecco data, orario e come vedere la partita che vale il titolo. Si assegna l’ultimo trofeo Atp della stagione. Sarà ancora Jannik Sinner ad alzarlo in alto, come già accaduto dodici mesi fa? Sarà il suo rivale Carlos Alcaraz a vincere per la prima volta a Torino? Oppure avremo una sorpresa? Lo scopriremo nei prossimi giorni. La finale si terrà domenica 16 novembre alle ore 18:00.
Il match potrà essere seguito in diretta su Rai 2 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La finale sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay.