Telecronisti Rai 2 Musetti-De Minaur: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Musetti-De Minaur, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista carrarino deve subito provare a invertire la rotta per rimanere in gioco per un accesso alle semifinali. Dopo la sconfitta contro Taylor Fritz l’occasione c’è contro l’australiano De Minaur, giocatore invece reduce dal ko patito per mano di Carlos Alcaraz. Un match sostanzialmente già decisivo per entrambi, che non possono permettersi un’ulteriore sconfitta.

Il match è in programma alle ore 20:30 di martedì 11 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande