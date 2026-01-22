Musetti-Machac in tv: data, orario, diretta streaming terzo turno Australian Open 2026

Lorenzo Musetti affronterà Tomas Machac nel match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Continua ad alzarsi l’asticella di difficoltà per il carrarino, che dopo aver superato Collignon e Sonego trova sulla sua strada uno dei tennisti più in forma del momento. Campione del torneo di Adelaide e giustiziere già di due rovesci a una mano (Dimitrov e Tsitsipas), il ceco classe 2000 ha raggiunto il terzo turno a Melbourne per il terzo anno di fila. L’unico precedente ha visto trionfare proprio Machac, a Marsiglia nel 2024.

MUSETTI-MACHAC: DATA E ORARIO

Il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac è in programma nella giornata di sabato 24 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).