Sinner al 2° turno: data, orario, diretta streaming secondo turno Australian Open 2026

Jannik Sinner sfiderà uno tra Dino Prizmic e James Duckworth nel match valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. L’altoatesino ha sconfitto all’esordio Hugo Gaston, ritiratosi dopo aver perso i primi due set della partita. Già in pieno controllo, senza ulteriori fatiche l’azzurro si è guadagnato il pass per il secondo round del primo Major dell’anno. Nella parte bassa del tabellone adesso aspetta di scoprire il prossimo avversario.

SINNER AL 2° TURNO: DATA E ORARIO

Il match di 2° turno di Jannik Sinner andrà in scena nella giornata di giovedì 22 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).