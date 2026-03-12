Davidovich Fokina: i momenti di pressione restano un tabù

Alejandro Davidovich Fokina continua ad avere un rapporto complicato con i momenti di pressione. Lo spagnolo, infatti, ha perso ben 13 partite a livello ATP avendo almeno un match point a suo favore. L’ultima di questa striscia negativa è stata quella contro Learner Tien agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, dove ha avuto due match point in risposta sul 5-4 del terzo set. Partita in cui, tra l’altro, Davidovich ha deliberatamente concesso il game del 6-1 nel secondo parziale allo statunitense, come suggeritogli dal suo coach Mariano Puerta. L’idea era quella di iniziare a servire nel terzo set per fare corsa di testa e mettere sotto pressione Tien. La tattica ha funzionato, ma fino ad un certo punto: le occasioni per chiudere il match, infatti, non sono state sfruttate.

Tie-break

Un’altra statistica piuttosto preoccupante per il classe ’99 è quella relativa ai tie-break. Difatti Fokina, pur vantando una percentuale di vittorie del 55% a livello ATP e Challenger (220 vittorie e 180 sconfitte), crolla nei tie-break in cui ha il 45.8% di vittorie . Dei 177 tie-break disputati, lo spagnolo ne ha vinti 81 e persi 96. La lettura combinata delle due statistiche non è particolarmente rassicurante per un giocatore che, ad oggi, ha perso tutte le 5 finali ATP disputate, l’ultima della quale in maniera sportivamente drammatica all’ATP 500 di Washington 2025. In quell’occasione, infatti, contro Alex de Minaur ebbe sia la chance di servire per chiudere la partita che 3 match point non sfruttati sul servizio dell’australiano. Situazioni sintomatiche di una difficoltà a gestire i momenti di pressione.